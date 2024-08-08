Dünya Varmış: Komik Bir Geleceğe Yolculuk

Dünya Varmış Filmi 22 Kasım'da Vizyona Girecek

Dünya Varmış, seyircileri komedi unsurlarıyla harmanlanmış fantastik bir geleceğe davet ediyor. Duyurulan tarihe göre, film 22 Kasım'da sinemaseverler ile buluşacak.

Öne Çıkan Oyuncu Kadrosu

Bu ilginç yapımın oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Yönetmen ve Senaristler

Filmin yönetmenliğini Ali Adnan Özgür üstlenirken, senaryosunu ise Özgür ile Sarp Bozkurt birlikte yazdı. Filmde kullanılan özel tasarım kostümler, oldukça etkileyici görsel efektler ve detaylı mekanlar da dikkat çekiyor.

Hikaye ve Temalar

Dünya, büyük bir salgın tehdidi altındadır. Kurtuluşu arayan seçilmiş bir grup insan, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları komediyle anlatıyor. Macera, arkadaşlık ve aşk temalarının harmanlandığı bu sıradışı film, izleyiciyi oldukça etkileyici bir yolculuğa çıkaracak.

Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak "Dünya Varmış" filmi, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak "Dünya Varmış" filmi, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak "Dünya Varmış" filmi, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak "Dünya Varmış" filmi, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak "Dünya Varmış" filmi, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak "Dünya Varmış" filmi, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak "Dünya Varmış" filmi, 22 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.