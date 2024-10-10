23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Filistin Temasıyla Başladı

23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başladı

Sakarya İlinde bu yıl "Filistin" ana teması etrafında gerçekleştirilen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'den ve Filistin'den şairler katıldı.

Kültür ve Sanat ile Toplumun Kalbine Dokunma Arzusu

Programda konuşma yapan Alpay Şirin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, kültür ve sanat projelerine devam ettiklerini vurguladı. Şirin, "Kentin her köşesinde vatandaşlara sanatı ulaştırmak istiyoruz," dedi.

Şiir ve Filistin'in Ortak Duygusu

Alpay Şirin, şiirin zamana izler bırakan zarif bir ifade biçimi olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece edebiyatın değil, insanlığın ortak davası olan Filistin'in dile geldiği bir akşamdayız," ifadesini kullandı. Şirin, Filistin'in acısını sanatla ifade etmenin yollarını aradıklarını sözlerine ekledi.

Onur Konuğu ve Program Aktiviteleri

Program, onur konuğu şair Cahit Koytak ve diğer şairlerin eserlerini dinleyiciyle paylaşmasıyla devam etti. Ertesi gün ise etkinlik kapsamında, şairler liselerde öğrencilerle bir araya gelecek ve Ofis Sanat Merkezi'nde "Filistin ve Edebiyat Paneli" düzenlenecek.

Şiir Akşamlarının Devamı

23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 12 Ekim tarihinde Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek olan şiir sunumlarıyla sona erecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.