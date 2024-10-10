DOLAR
34,19 0,1%
EURO
37,5 -0,18%
ALTIN
2.890,96 -0,75%
BITCOIN
2.042.432,6 1,14%

23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Filistin Temasıyla Başladı

Sakarya'da düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, bu yıl Filistin temasıyla edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 21:39
23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Filistin Temasıyla Başladı

23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başladı

Sakarya İlinde bu yıl "Filistin" ana teması etrafında gerçekleştirilen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'den ve Filistin'den şairler katıldı.

Kültür ve Sanat ile Toplumun Kalbine Dokunma Arzusu

Programda konuşma yapan Alpay Şirin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, kültür ve sanat projelerine devam ettiklerini vurguladı. Şirin, "Kentin her köşesinde vatandaşlara sanatı ulaştırmak istiyoruz," dedi.

Şiir ve Filistin'in Ortak Duygusu

Alpay Şirin, şiirin zamana izler bırakan zarif bir ifade biçimi olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece edebiyatın değil, insanlığın ortak davası olan Filistin'in dile geldiği bir akşamdayız," ifadesini kullandı. Şirin, Filistin'in acısını sanatla ifade etmenin yollarını aradıklarını sözlerine ekledi.

Onur Konuğu ve Program Aktiviteleri

Program, onur konuğu şair Cahit Koytak ve diğer şairlerin eserlerini dinleyiciyle paylaşmasıyla devam etti. Ertesi gün ise etkinlik kapsamında, şairler liselerde öğrencilerle bir araya gelecek ve Ofis Sanat Merkezi'nde "Filistin ve Edebiyat Paneli" düzenlenecek.

Şiir Akşamlarının Devamı

23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 12 Ekim tarihinde Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek olan şiir sunumlarıyla sona erecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Filistin" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinlikte konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum'dan Malatya'ya Fahri Hemşehrilik Beratı Açıklaması
2
Finlandiya, İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırısını Kınadı
3
Bolu'da 24 Saat Sürecek Büyük Deprem Tatbikatı
4
Bakırköy'de Kadın Cinayeti ve İntihar: Olayın Detayları
5
RTÜK'ten Yayıncılara Yeni Dönem Uyarısı
6
Nijerya, ABD'nin Gönderdiği 10 Bin Doz M Çiçeği Aşısını Aldı
7
Kosova'da Genel Seçim Tarihi Belirlendi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak