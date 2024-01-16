28 ilde Kahramanlar- 43 operasyonu: 156 şüpheli yakalandı

Terör örgütüne karşı 28 ilde eş zamanlı Kahramanlar-43 Operasyonu yapıldı. 165 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Terör örgütlerine karşı hem içeride hem de dışarıda başarılı operasyonlar yapan Türkiye, onlara nefes aldırmıyor...

Güvenlik güçleri, yaptıkları başarılı operasyonlara bir tanesini daha ekledi.

OPERASYONDA 165 ŞÜPHELİ ELE GEÇİRİLDİ

Kahramanlar-43 Operasyonu ile 28 ilde 165 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı ve kahraman polislerimize teşekkür etti.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasında, terör örgütüne katıldıkları, onlara destek ve yataklık ettikleri belirlenen, Terör örgütünün “Gençlik Yapılanması” ve “Kadın Yapılanması”nda görev alan, Sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan, Önceki yıllarda ele geçirilen örgütsel belgelerde örgüt üyeleriyle birlikte görüntüleri bulunan 165 şüpheli tutuklandığı bilgisi aktarıldı.