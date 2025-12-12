29 ilde eş zamanlı narkotik operasyon: 110 tutuklama

Jandarma, iki haftalık operasyonlarla milyonlarca hap ve tonlarca uyuşturucuyu ele geçirdi

Jandarma tarafından 29 ilde iki haftadır süren narkotik operasyonlarda önemli bir darbe indirildi. Operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada operasyonların ayrıntılarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalarda 345 şüpheli yakalandığını, bunlardan 110’unun tutuklandığını, 59’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında öne çıkan ifadeler şöyle: Uyuşturucu maddelerin insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray’da gerçekleştirildi.

Operasyonlara 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timleri katıldı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır ifadesine yer vererek, gençlerin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirleriyle ülke ve insanlık adına mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

29 ilde narkotik operasyon: 110 tutuklama