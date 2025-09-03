29 İlde Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonları: 64 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, son bir ayda nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 89 şüphelinin yakalandığını, bu zanlılardan 64'ünün tutuklandığını ve 9'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi. Diğer şüpheliler hakkında işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Operasyonlarda mağdur olduğu tespit edilen kişi sayısı: 388 vatandaş. Yerlikaya, soruşturmaların savcılıklar tarafından başlatıldığını ve zanlıların banka hesaplarında 28 milyon lira işlem hacmi tespit edildiğini ifade etti.

Yakalanan şüphelilerin illeri ve yöntemleri

Yerlikaya, zanlıların Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandıklarını belirtti.

Şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları; kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları, ayrıca sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları mağdur ettiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturmalar ve yetkililerin açıklaması

Yerlikaya, yürütülen çalışmaları gerçekleştiren birimlere teşekkür ederek şu ifadeleri paylaştı: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."