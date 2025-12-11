Kırşehir'de Okul Çevreleri Şok Uygulaması — 66 ekip, 183 personel

Kırşehir'de Okul Çevreleri Şok Uygulaması

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. 66 ekip ve 183 personel ile yapılan uygulama, okul çevrelerindeki güvenlik ve düzeni sağlama amacı taşıdı.

Denetim kapsamı

Gerçekleştirilen denetimlerde 153 okul çevresi, 9 internet salonu, 3 oyun salonu, 19 bakkal market ve 196 araç kontrol edildi. Ayrıca 409 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Yapılan işlemler ve uygulanan cezalar

Denetimler sonucu, okulla ilgisi olmadığı halde okul bölgesinde bulunduğu tespit edilen 2 kişiye okul önü tebliği yapıldı. Okul saatleri içerisinde öğrenci kabul eden 2 internet salonuna toplam 5 bin 906 TL para cezası uygulandı.

Trafik denetimleri kapsamında ise 8 araca toplam 7 bin 944 TL cezai işlem uygulandı.

