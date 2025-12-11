Başkan Gençay, Balat-Akköy-Akyeniköy Pazar Esnafını Ağırladı

Ziyarette pazar alanları ve esnaf talepleri ele alındı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Balat, Akköy ve Akyeniköy’de faaliyet gösteren pazar esnafını makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen görüşmede pazar alanlarının mevcut durumu, esnafın çalışma şartları ve halka daha nitelikli bir hizmet sunulmasına yönelik talepler ele alındı. Başkan Gençay, esnafın görüş ve önerilerini dikkatle dinledi ve çözüm odaklı iş birliğinin önemini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Gençay görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Halkımızın yaşam kalitesini yükselten her çalışmada, sahadan gelen görüşlere değer veriyor ve birlikte daha güçlü bir Didim için durmadan çalışıyoruz" dedi.

