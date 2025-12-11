Tarsus'ta Ali Boltaç Muhtarlarla Toplandı — Altyapı, Asfalt ve Kentsel Dönüşüm Planı

Tarsus Belediyesi ve MESKİ muhtarlarla değerlendirme toplantısında bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kent genelindeki muhtarlarla gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirme toplantısında altyapı, asfalt ve kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden süreceğini açıkladı. Başkan Boltaç, sorunların Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ile ortak koordinasyon içinde çözüleceğini belirtti.

Toplantıya katılan isimler

Toplantıya MESKİ Genel Müdürlüğü adına İşletmeler 3. Bölge Daire Başkanı Önder Yandımata, MESKİ Doğu Abone Şube Müdürü Muhammed Güzel, Doğu İçme Suyu Şube Müdür Vekili Efe Tangüler, Doğu Kanalizasyon Şube Müdür Vekili Hasan Baltacı, Çamlıyayla Tarsus Koordinasyon Şube Müdürü İsmail Belli, Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Mersin Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Rıza Türkmen katıldı.

Başkan Boltaç'ın mesajı

Muhtarların yerel yönetim için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Başkan Boltaç, "Vatandaş sizleri seçti, bizi idari olarak seçti" sözleriyle muhtarlara duyulan güveni ifade etti. Boltaç, muhtarların yoğun katılımından memnuniyet duyduğunu ve yapılan çalışmaların halkla güçlü bir işbirliği içinde ilerleyeceğini söyledi.

Yürütülen çalışmalar ve öncelikler

Göreve geldikleri günden bugüne kadar 50-55 kilometreye yakın asfalt çalışması gerçekleştirildiğini aktaran Boltaç, yakında açılması planlanan Kent Meydanı Projesi ile Tarsus'a yeni bir yaşam alanı kazandırılacağını belirtti. Proje kapsamında ortaya çıkarılan gladyatör ve balıkçı mozaiğinin kentin tarihî zenginliğini öne çıkardığını ifade etti.

Malta ziyaretinde Tarsus halkı adına alınan ödülün gurur verici olduğuna değinen Boltaç, kentin merkezini turistlerin gezdiği, hem gece hem gündüz ayrı güzellik sunan bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu dönüşümün tarım, sanayi ve turizm alanlarında yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Talep ve koordinasyon talimatı

Toplantıda muhtarların talepleri tek tek not alındı. Başkan Boltaç, sorunların öncelik sırasına göre çözülmesi için Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve Tarsus Belediyesi arasında koordineli çalışma yürütülmesi talimatını verdi.

Beş yıl boyunca asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen Boltaç, kentsel dönüşüm için kapsamlı bir planın uygulandığını belirtti. Özellikle Yeni Mahalle'nin öncelikli alan olduğuna dikkat çekerek, altyapı ve üstyapı sorunlarının bilindiğini ve sürecin kararlılıkla yönetileceğini ifade etti.

