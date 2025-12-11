Konya Ereğli'de Pazarda Taşlı-Sopalı Kavga: 5 Yaralı

Perşembe Halk Pazarı'nda esnaf kavgası

Konya'nın Ereğli ilçesinde kurulan Perşembe Halk Pazarında esnaf arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bir grup pazarcı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale ederek grubu ayırdı. Çıkan kavgada taş ve sopayla darbedilen yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavgayla ilgili tahkikat sürüyor.

