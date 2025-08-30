30 Ağustos Zafer Bayramı: Büyük Zafer'in 103. Yılı Şehirlerde Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları ülke genelinde gerçekleştirildi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova başta olmak üzere çok sayıda ilde törenler düzenlendi. Törenlerde Atatürk anıtlarına çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar, halk oyunları gösterileri ve geçit törenleri yapıldı.

Bursa

Bursa'da kutlamalar, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Caddesi'ndeki törende halk oyunları gösterileri izlendi ve program geçit töreni ile tamamlandı. Törenin ardından Vali Erol Ayyıldız makamında tebrikleri kabul etti. Orhaneli ilçesinde de törenler düzenlendi.

Eskişehir

Eskişehir'deki törenler Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Hüseyin Aksoy törenden sonra makamında tebrikleri kabul etti. Atatürk Bulvarı'ndaki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu. Törende Vali Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce askeri araçtan halkın bayramını kutladı. Hava Pilot Yüzbaşı Emre Küçükoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmasının ardından Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu ve muharip uçak geçişi yapıldı. Programa CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı. Sivrihisar ilçesinde de tören düzenlendi.

Balıkesir

Balıkesir'deki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali İsmail Ustaoğlu tebrikleri kabul etti. Kutlama Kuva-yi Milliye Meydanı'nda devam ederek geçit töreni ile son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı; katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla töreni izledi. Manyas ilçesinde de tören gerçekleştirildi.

Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törene CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz de katıldı. Vali Toraman makamında tebrikleri kabul etti; daha sonra Kordon Boyu'nda vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlamına dair konuşmaların ardından kutlamalar geçit töreniyle tamamlandı. Gelibolu ilçesinde de tören düzenlendi.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nazile Ural, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli'nin konuşması, öğrencilerin şiirleri ve geçit töreninin ardından Vali Sözer tebrikleri kabul etti. Vali Sözer ve protokol üyeleri şehitlikte şehit mezarlarına çiçek bıraktı; tören mangası tarafından yapılan saygı atışı ve Vali Sözer'in şehitlik defterini imzalamasıyla program tamamlandı. Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de törenler yapıldı.

Yalova

Yalova'da törenler 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Hülya Kaya, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel vatandaşların bayramını kutladı. Program halk oyunu gösterileri ve tören geçişiyle sona erdi. Tören sonrası Vali Hülya Kaya valilikte tebrikleri kabul etti. Kutlamalara AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.