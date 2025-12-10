Tekkeköy'de silaj makinesi faciası: 10 yaşındaki Miraç Köse yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Miraç Köse (10), ahır önünde traktöre bağlı çalışan silaj makinesinin şaftına kolunu kaptırarak ağır yaralandı.

Babasının, Kaşif Köse'nin müdahalesiyle makine durduruldu; ancak ağır yaralanan Miraç, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Okul ve mahallede yas

Acı haber, okulda büyük üzüntüye yol açtı. Miraç'ın sınıf arkadaşları, oturduğu sırayı çiçeklerle süsleyip duygu dolu notlar bıraktı. Ailenin kısa süre önce evlerinin dış mantolamasını yaptırdığı ve dış cepheye çocuklarının adı olan 'Miraç Bey' yazdırdığı öğrenildi. Köse ailesi, evlerinin önünde taziyeleri kabul etti.

Yetkililerin açıklamaları

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, taziye ziyaretinde, 'Çok üzgünüz. 10 yaşında çocuğumuzu kaybettik. Allah annesinin, babasının ve tüm yakınlarının yardımcısı olsun. Zor bir olay, sözün bittiği yer' dedi.

Büyüklü Mahallesi Muhtarı İsmet Büber ise, 'Dün akşam saat 18.00 gibi üzücü bir olay yaşadık. Arkadaşımızın oğlu Miraç Köse elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Çok sevilen bir çocuktu; okulda, mahallede, ailesinde. Hepimizi derinden üzen bir kayıp' ifadelerini kullandı.

