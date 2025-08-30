30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Trabzon ve Çevre İllerde Coşkulu Törenler

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı Coşku ile Kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi törenler düzenlendi. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programlar, şiir dinletileri, halk oyunları gösterileri ve geçit törenleriyle son buldu.

Trabzon

Trabzon'da Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Makamında tebrikleri kabul eden Vali Yıldırım, daha sonra protokol üyeleriyle tören alanına katıldı. Yıldırım, 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferiyle taçlandığını vurguladı ve 30 Ağustos 1922 tarihinin milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Törenlerde, TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Trabzon'a 101 yıl sonra verilen İstiklal Madalyası da sergilendi. AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve çok sayıda protokol üyesinin katıldığı programda öğrenciler şiir okudu; sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Ordu

Ordu'daki tören, Altınordu ilçesindeki Ordu Lisesi önünde yapıldı. Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı 4. Kolordu Komutanlığı İkmal Albay Hakan Oktay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler katılımcıların bayramını kutladı. Jandarma Personel Üsteğmen Ahmet Arslantürk 30 Ağustos zaferinin milletin aydın ve refah geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı. Jandarma Astsubay Üstçavuş Gül Akçatemiz'in okuduğu "30 Ağustos" adlı şiir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı programda yer aldı. Program, geçit töreniyle tamamlandı.

Giresun

Giresun'da Hükümet Konağı önündeki törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Serdengeçti, bu büyük destanla milletin istiklal ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde özellikle savunma sanayinde sağlanan ilerlemelerin vatanı koruma sorumluluğunu güçlendirdiğine dikkat çeken Serdengeçti, azimli olanların her engeli aşacağını belirtti. Halk oyunları gösterileri yapıldı; okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Belediye Başkanı Fuat Köse törene katıldı. Program tören geçişiyle sona erdi.

Rize

Rize'deki kutlamalar Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Vali İhsan Selim Baydaş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Yaşar Çaybaşı ve Belediye Başkanı Rahmi Metin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı paylaşıldı. Öğrencilerin şiirleri ve halk oyunları gösterileri ile program tamamlandı.

Bayburt

Bayburt'ta Saray Bahçesi'ndeki törende Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Vekili Topçu Albay İbrahim Polat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tamamlandı. Vali Eldivan makamında tebrikleri kabul ettikten sonra kutlamalar Cumhuriyet Caddesi'ndeki programla devam etti; öğrenciler şiir okudu ve gün konuşmaları yapıldı. Etkinlikler geçit töreniyle son buldu.

Artvin

Artvin'de Milli İrade Meydanı'ndaki törende Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Piyade Üsteğmen Cemal Yıldızlı, Türk milletinin ordusuyla birlikte 103 yıl önce verdiği varoluş mücadelesinin eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlandığını ifade etti. Programda halk oyunları, şiirler ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödül töreni düzenlendi; kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Valilik önündeki törende Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Personel Albay İzzet Tepekaya Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti; günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kutlamalar, Valilik fuaye alanındaki kabul töreniyle son buldu.

Genel olarak tüm illerdeki törenlerde birlik, beraberlik ve bağımsızlık vurgusu öne çıktı; programlar şiirler, gösteriler ve geçit törenleriyle tamamlandı.