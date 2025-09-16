330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile bankalar arasında devam eden promosyon pazarlıkları, 2025 yılı için yaklaşık 330 bin emniyet mensubunun gözü kulağında. Masaya konan rakamlar ve sendikanın iddialı talepleri, beklentileri üst seviyelere taşıdı.

Bankalar ve EGM Arasında Zorlu Müzakere

EGM'nin personel sayısının büyüklüğü, promosyon anlaşmasını bankalar için yılın öne çıkan ihalelerinden biri haline getiriyor. Kulis bilgilerine göre birden çok banka kıyasıya rekabet ediyor ve teklifler hızlı şekilde güncelleniyor. EGM yetkilileri ise personel lehine en avantajlı koşulları almak için pazarlıkları sıkı tutuyor.

İyileştirme Paketi: Sendika Talepleri

Emniyet Teşkilatı Sendikası, konunun sadece tek seferlik bir promosyon ödemesi olmaktan çıkarak kapsamlı bir iyileştirme paketine dönüştürülmesini istiyor. Sendikanın talepleri arasında her personele net 270.000 TL promosyon ödemesi yer alıyor; bu rakam kamu promosyonlarında şimdiye kadar talep edilen en yüksek tutarlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, anlaşma süresince yıllık olarak oluşacak resmi enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması ve anlaşma kapsamında tüm personele 600.000 TL tutarında, tamamen sıfır faizli kredi imkânı sunulması da talepler arasında bulunuyor.

EGM Promosyonu Ne Zaman Sonuçlanacak ve Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Kamu kurumlarının promosyon anlaşmaları genellikle yılın ikinci yarısında netleşiyor; EGM'deki sürecin de önümüzdeki aylarda tamamlanması hedefleniyor. En yüksek teklifi veren bankanın belirlenmesinin ardından resmi protokol imzalanacak ve belirlenen rekor promosyon tutarının kısa sürede tek seferde peşin olarak 330 bin polisin maaş hesabına yatırılması planlanıyor.