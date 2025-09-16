330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

EGM ile bankalar arasındaki promosyon müzakerelerinde sendika, 2025 için personele net 270.000 TL promosyon ve 600.000 TL sıfır faizli kredi talep ediyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:49
330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile bankalar arasında devam eden promosyon pazarlıkları, 2025 yılı için yaklaşık 330 bin emniyet mensubunun gözü kulağında. Masaya konan rakamlar ve sendikanın iddialı talepleri, beklentileri üst seviyelere taşıdı.

Bankalar ve EGM Arasında Zorlu Müzakere

EGM'nin personel sayısının büyüklüğü, promosyon anlaşmasını bankalar için yılın öne çıkan ihalelerinden biri haline getiriyor. Kulis bilgilerine göre birden çok banka kıyasıya rekabet ediyor ve teklifler hızlı şekilde güncelleniyor. EGM yetkilileri ise personel lehine en avantajlı koşulları almak için pazarlıkları sıkı tutuyor.

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

İyileştirme Paketi: Sendika Talepleri

Emniyet Teşkilatı Sendikası, konunun sadece tek seferlik bir promosyon ödemesi olmaktan çıkarak kapsamlı bir iyileştirme paketine dönüştürülmesini istiyor. Sendikanın talepleri arasında her personele net 270.000 TL promosyon ödemesi yer alıyor; bu rakam kamu promosyonlarında şimdiye kadar talep edilen en yüksek tutarlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, anlaşma süresince yıllık olarak oluşacak resmi enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması ve anlaşma kapsamında tüm personele 600.000 TL tutarında, tamamen sıfır faizli kredi imkânı sunulması da talepler arasında bulunuyor.

EGM Promosyonu Ne Zaman Sonuçlanacak ve Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Kamu kurumlarının promosyon anlaşmaları genellikle yılın ikinci yarısında netleşiyor; EGM'deki sürecin de önümüzdeki aylarda tamamlanması hedefleniyor. En yüksek teklifi veren bankanın belirlenmesinin ardından resmi protokol imzalanacak ve belirlenen rekor promosyon tutarının kısa sürede tek seferde peşin olarak 330 bin polisin maaş hesabına yatırılması planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de 3 Katlı Çinko Kaplama Atölyesinde Yangın Söndürüldü
2
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
3
Almanya'da Aşırı Sağcı Silahlı Grup Şüphesiyle 8 Kişiye Operasyon
4
Balıkesir'de kaybolan tekneden İsmail Hezer'in cansız bedeni bulundu
5
İzmir Balçova Saldırısı: Yaralanan Güleç, Polisi Uyardığı İçin Vuruldu
6
Tekirdağ Çorlu'da 3 Araçlı Kaza: 6 Yaralı
7
42 Türkiye: Ücretsiz ve Eğitmensiz Modelle Yazılım Eğitiminde Ezber Bozan Yaklaşım

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa