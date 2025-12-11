DOLAR
Hilvan'da ahırda kaçak elektrikle kripto madenciliği tespit edildi

Hilvan'da ahır görünümündeki gizli tesiste, 1.600 kWh kaçak trafoyla kripto üretimi ve günlük 40 bin kilovatsaat tüketim tespit edildi; savcılık trafoya el koydu.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:30
Dicle Elektrik denetiminde yapay zekâ destekli dronlar olayı ortaya çıkardı

Şanlıurfa’da yürütülen denetimlerde, kaçak elektrik kullanılarak faaliyet gösteren gizli bir kripto üretim tesisi ortaya çıkarıldı. Olay, Hilvan ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde gün yüzüne çıktı.

Denetimlerde, kripto para üretimi için gerekli elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı belirlendi. Yapay zekâ destekli dronlarla yapılan incelemede, ahır şeklinde tasarlanmış bir yapının içinde 1.600 kWh gücünde kaçak trafo tespit edildi.

Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eşdeğer olduğu saptandı.

Kontrollerde, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, briketlerle örülmüş ahır görünümlü tesiste kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş tesiste kullanılan elektriğin maddi değerinin tam kapasite kullanıldığında aylık olarak 1000 çeyrek altın seviyesinde olduğunu belirtti.

Kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından Dicle Elektrik tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Başvuru üzerine savcılık, kaçak trafoya el koyma kararı aldı. Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemeler ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.

