DOLAR
42,61 -0,05%
EURO
50,03 -0,41%
ALTIN
5.771,13 0,41%
BITCOIN
3.845.495,33 2,32%

Bünyan’da Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Ziyaret

Bünyan Anadolu Lisesi öğrencileri, Zabıta Müdürlüğü rehberliğinde Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek bakım, rehabilitasyon ve beslenme süreçlerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:40
Bünyan’da Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Ziyaret

Bünyan Anadolu Lisesi Öğrencileri Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı İnceledi

Zabıta Müdürlüğü rehberliğinde yapılan bilgilendirme ziyareti

Bünyan Anadolu Lisesi öğrencileri, Bünyan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Ziyaret, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin rehberliğinde gerçekleştirildi ve öğrenciler alanı yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında öğrenciler, sokak hayvanlarının barınma, bakım ve beslenme süreçleri hakkında uygulamalı bilgi edindi. Yetkililer tarafından hayvanların sağlık kontrolleri, rehabilitasyon süreçleri ve günlük bakım hizmetlerine ilişkin detaylı açıklamalar yapıldı.

Ziyarete katılan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin, gençlerde hayvan sevgisi ve çevre bilinci oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Okul yönetimi ve öğretmenler de programın eğitimsel değerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Bünyan Belediyesi yetkilileri ise sokak hayvanlarının korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek ziyarete katılan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

BÜNYAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, BÜNYAN BELEDİYESİ TARAFINDAN HİZMETE SUNULAN SOKAK HAYVANLARI...

BÜNYAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, BÜNYAN BELEDİYESİ TARAFINDAN HİZMETE SUNULAN SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM ALANI’NI ZİYARET EDEREK YETKİLİLERDEN KAPSAMLI BİLGİ ALDI.

BÜNYAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, BÜNYAN BELEDİYESİ TARAFINDAN HİZMETE SUNULAN SOKAK HAYVANLARI...

İLGİLİ HABERLER

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
3
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
4
ASKİ Mobil Uygulaması Aydınlıların Hizmetinde
5
Van'da Muradiye Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı
6
Çarşamba’da Altyapıya Neşter: SASKİ’den Kapsamlı Yenileme
7
Antakya'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?