Bünyan’da Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Ziyaret

Bünyan Anadolu Lisesi Öğrencileri Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı İnceledi

Zabıta Müdürlüğü rehberliğinde yapılan bilgilendirme ziyareti

Bünyan Anadolu Lisesi öğrencileri, Bünyan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Ziyaret, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin rehberliğinde gerçekleştirildi ve öğrenciler alanı yerinde inceleme fırsatı buldu.

Program kapsamında öğrenciler, sokak hayvanlarının barınma, bakım ve beslenme süreçleri hakkında uygulamalı bilgi edindi. Yetkililer tarafından hayvanların sağlık kontrolleri, rehabilitasyon süreçleri ve günlük bakım hizmetlerine ilişkin detaylı açıklamalar yapıldı.

Ziyarete katılan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin, gençlerde hayvan sevgisi ve çevre bilinci oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Okul yönetimi ve öğretmenler de programın eğitimsel değerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Bünyan Belediyesi yetkilileri ise sokak hayvanlarının korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek ziyarete katılan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

