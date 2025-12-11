Bulgaristan'da 25'ten fazla şehirde hükümet karşıtı protesto

Başkent Sofya başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde binlerce kişi Başbakan Rosen Jelyazkov ve hükümetin istifasını talep etti. Protestolar, hükümetin vergi ve sosyal güvenlik primlerindeki artış öngören bütçe planlarına tepki olarak başladı ve kısa sürede yaygınlaştı.

Gösteriler ve talepler

Sofya'da parlamento, hükümet ve cumhurbaşkanlığı binalarının bulunduğu ana meydanda toplanan göstericiler, "İstifa" ve "Mafya" sloganlarıyla koalisyon hükümetine tepki gösterdi. Protestocular, hükümetin GERB lideri eski Başbakan Boyko Borisov ve HÖH lideri Delyan Peevski kontrolünde olduğunu savunarak bu isimlerin iktidardan uzaklaştırılmasını talep etti.

Katılım rakamları ve görünüm

Organizatörler, Sofya'daki gösteriye öğrencilerin de destek verdiğini belirterek katılımı 50 binden fazla kişi olarak açıkladı. Bulgar medyasında yer alan dron görüntülerine dayanan tahminlerde ise katılımın 100 bini aştığı iddia edildi.

Gözaltılar ve güvenlik

Gösteriler sırasında kayda değer bir yaygın şiddet olayının yaşanmadığı bildirilse de polis, üzerlerinde bıçak, biber gazı ve işaret fişeği bulunduğu gerekçesiyle 30 kişiyi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanından çağrı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medyada yapılan açıklamada dün akşamki protestoların fiilen hükümete yönelik bir güvensizlik oylaması anlamına geldiğini belirtti. Radev, siyasetçileri parlamentoda yapılması planlanan güvensizlik oylaması sırasında halkın sesine kulak vermeye davet etti.

Siyasi arka plan

Halkın güveni konusunda kronik sorunlar yaşayan Bulgaristan, 2021 Nisan seçimlerinin ardından siyasi krizler nedeniyle 2021'de üç, 2022 ve 2023'te birer, 2024'te ise iki kez genel seçime gitmek zorunda kalmıştı. Uzun koalisyon pazarlıkları ve istikrarsız hükümetlerin etkisiyle siyasi partilere duyulan güvensizlik artmış; seçimlere katılım eğiliminde düşüş görülmüştü.

Not: Haberde yer alan özel isimler, tarihler ve sayısal veriler orijinal metinde belirtilenlerle aynıdır.

