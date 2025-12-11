DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,04 -0,43%
ALTIN
5.770,28 0,42%
BITCOIN
3.842.766,39 2,39%

Muş'ta 140 Anneye Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Bulanık ve Varto'da toplam 140 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele semineri verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:31
Muş'ta 140 Anneye Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

Muş'ta 140 Anneye Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

Jandarma, Bulanık ve Varto'da anne ve anne adaylarını bilgilendirdi

Muş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bulanık ve Varto ilçelerinde anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledi.

Proje çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde toplam 140 kişiye ulaşılırken, seminerlerin ilk ayağı Bulanık Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyer ve eğitmenlerden oluşan 67 anne ve anne adayına verildi. Aynı kapsamda Varto Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi'nde de 73 anne ve anne adayıyla bir araya gelindi.

Seminerlerde, uyuşturucu maddelerin zararları, korunma yöntemleri ve farkındalık çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca vatandaşların ihbar ve destek amaçlı kullanabileceği UYUMA uygulaması tanıtılarak detaylı bilgi aktarıldı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ, BULANIK VE VARTO’DA TOPLAM 140 ANNE VE ANNE ADAYINA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE...

JANDARMA EKİPLERİ, BULANIK VE VARTO’DA TOPLAM 140 ANNE VE ANNE ADAYINA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEMİNERİ VERDİ.

JANDARMA EKİPLERİ, BULANIK VE VARTO’DA TOPLAM 140 ANNE VE ANNE ADAYINA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Yortan'da 64 Konutluk TOKİ Projesinin Temeli Atıldı
3
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
4
Düzce'de Yoğun Sis: Görüş 20-50 Metreye Düştü
5
Merz: Toprak Tavizine Karar Önce Ukrayna'nın Olmalı
6
Gaziosmanpaşa'da Çocuk Etkinlik ve Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
7
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?