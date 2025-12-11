Muş'ta 140 Anneye Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

Jandarma, Bulanık ve Varto'da anne ve anne adaylarını bilgilendirdi

Muş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bulanık ve Varto ilçelerinde anne ve anne adaylarına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledi.

Proje çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde toplam 140 kişiye ulaşılırken, seminerlerin ilk ayağı Bulanık Aile Destek Merkezi'ndeki kursiyer ve eğitmenlerden oluşan 67 anne ve anne adayına verildi. Aynı kapsamda Varto Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi'nde de 73 anne ve anne adayıyla bir araya gelindi.

Seminerlerde, uyuşturucu maddelerin zararları, korunma yöntemleri ve farkındalık çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca vatandaşların ihbar ve destek amaçlı kullanabileceği UYUMA uygulaması tanıtılarak detaylı bilgi aktarıldı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ, BULANIK VE VARTO’DA TOPLAM 140 ANNE VE ANNE ADAYINA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SEMİNERİ VERDİ.