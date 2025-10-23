34. Alanya Triatlon Yarışları Başlıyor: 24-26 Ekim’de 34 Ülkeden 242 Sporcu

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 34. Alanya Triatlonu, 24-26 Ekim'de, 34 ülkeden 242 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 34. Alanya Triatlon Yarışları, 24-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Program ve katılımcılar

Dünyanın en uzun soluklu yarışlarından biri olma özelliğini taşıyan organizasyon kapsamında Alanya Halk Triatlonu, 2025 Uluslararası Alanya Triatlonu Yaş Grupları Türkiye Finali, 2025 Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası yer alacak.

Bülent Cendik tarafından yapılan açıklamada: "Bu yıl 34. kez düzenlenecek yarışlarımıza, 34 ülkeden 242 sporcu katılacak. Ayrıca yapılacak yaş grupları ve halk triatlonu ile organizasyonumuza 565 sporcu katılacaktır. Alanya, triatlon sporunun Türkiye'ye tanıtılması ve yerleşmesinde büyük öneme sahiptir."

Yerel yetkililerden mesajlar

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ise Alanya'nın sporun ve sporcunun dostu bir kent olduğunu belirterek: "Bu ve bunun gibi organizasyonlara biz ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kazasız belasız güzel bir organizasyon diliyorum." dedi.

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın ise 34 yıllık organizasyonun kesintisiz olarak devam etmesinin büyük başarı olduğunu vurguladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenecek 34. Alanya Triatlon Yarışları başlıyor. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Cendik (sol 2), Alanya'nın triatlon yarışlarında ulusal ve uluslararası çapta büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

