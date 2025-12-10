DOLAR
Adıyaman Besni'de 10 Bin Ağaç Kırılarak Yok Edildi

Adıyaman Besni'de 500 dönüm arazi içinde 10 bin fıstık ve zeytin ağacı kimliği belirsiz kişilerce kesilip kırıldı; jandarma soruşturma başlattı, arazi sahipleri cezayı istedi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:45
Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 500 dönümlük arazide, 10 bin kök meyve ağacı kimliği belirsiz şahıslarca kesilip kırılarak yok edildi. Olay, Akkuyu Köyü ile Kesmetepe Belediyesi sınırlarında meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 8 arazi sahibinin yaklaşık 500 dönümlük alana diktiği fıstık ve zeytin gibi meyve ağaçları, 2 ile 10 yıllık ağaçlar olmak üzere kesildi ya da diplerinden kırıldı. Yaklaşık bir hafta önce gerçekleşen saldırıda 10 bin ağaç tamamen yok edildi.

Arazi sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı ve faillerin bulunması için çalışma başlattı.

Arazi Sahiplerinin Tepkileri

Arazi sahiplerinden Aynur Arpat, "Yurtdışından geldim, Türkiye’de yatırım yaptım. Fıstık ağaçlarımın hepsi aşılı ve ürün vermek üzereler. Ancak fıstık ağaçlarımın hepsini kesmişler ve fıstık ağacı yetiştirmek çok zor. Ben bu suçun devletimiz tarafından araştırılmasını istiyorum" dedi.

Avukat Hicabi Yıldırım, "Müvekkillerimize ait olan yaklaşık 10 bin kök ağacı kapsayan bir bölgede ağaçlar geçen hafta kesilmiştir. Burada 10 yıllık fıstık ağaçları, zeytin ağaçları yani üretime hazır ağaçlar acımasızca katledilmiştir. Şu anda faillerle alakalı ortaya çıkan bir şey yok. Ama bu insanların zararı ziyanı çok büyük ve devlet bu işe tüm birimleriyle sahip çıkmalı, vatandaşların mağduriyetleri giderilmelidir. Etkili ceza soruşturması yapılarak faillerin en kısa sürede ortaya çıkarılması, bir insanlık suçu olan doğa katliamının sorumlularının caydırıcı bir şekilde cezalandırılacak benzer olayların önlenmesini devletin sorumluluğunda olup devlet olmanın bir gereği olarak kamu güvenliğini ilgilendiren bu konuda en ciddi şekilde tavır alınmasını beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

Yine arazi sahiplerinden Hüseyin Arslan da, "Ömrümde böyle bir şey görmedim. Bunlar katliam yapmış" diye konuştu.

