Akçeşme'nin Asırlık Taş Değirmeni Teknolojiye Yenik Düştü

Tarihten günümüze mahalle simgesi

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’nde bulunan asırlık taş değirmen, gelişen teknolojiye yenik düştü. 30 yıldır kullanılmayan taş değirmenin sıktığı zeytinyağlarının tadı hala unutulmadı.

Geçmişte dalından toplanan zeytinlerin ezilerek yağ haline getirildiği bu değirmen, bugün tarihi bir eser niteliği taşıyor. Evler arasında kalan taş değirmen yıllara meydan okuyor ve mahalle belleğinde yerini koruyor.

Mahalle sakinlerinden Nazan Altuntaş’ın evinin önünde bulunan taş değirmen, teknolojiye yenik düşse de özenle korunuyor. Altuntaş, taş değirmende elde edilen zeytinyağının tamamen doğal yöntemlerle üretildiğini belirtti. Bahçeden toplanan zeytinleri, eşek yardımı ile taş değirmende ezdikten sonra yağını sıktıklarını anlattı. Altuntaş, "Bu değirmende yapılan zeytinyağı hem daha sağlıklı hem de çok daha lezzetli olurdu" dedi.

Altuntaş, değirmenin günümüzde artık kullanılmadığını ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte zeytinlerin artık elektrikli son model değirmenlerde sıkıldığını, evlerinin önündeki taş değirmenin 30 yıldır kullanılmadığını kaydetti.

