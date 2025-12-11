DOLAR
Atatürk Üniversitesi'nden Yerli Ortopedik Protez Projesine TÜBİTAK Desteği

Prof. Dr. Ayhan Çelik'in yürütücülüğündeki 52500092 numaralı proje, TÜBİTAK 1505 kapsamında radius için modüler, biyouyumlu yerli protez geliştirme desteği kazandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:58
Atatürk Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren yeni bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Ayhan Çelik yürütücülüğünde hazırlanan ve "Ön Kol Radius Kemiğinin Proksimal ve Distal Uçları İçin Yerli Protez Geliştirilmesi" başlıklı 52500092 numaralı proje, TÜBİTAK 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje Detayları

Proje, ön kol radius kemiğinin her iki ucu için biyomekanik uyumlu, modüler yapıda ve tamamen yerli üretim imkânlarıyla geliştirilecek bir ortopedik protez sisteminin tasarımını ve doğrulamasını hedefliyor.

Çalışmada, iki farklı protez bileşeni titanyum alaşım malzemeden üretilecek ve kemikle dokunan yüzeylere biyoseramik esaslı kaplama uygulanarak dayanım, uyumluluk ve uzun ömürlülük artırılacak.

Prototipler; CAD/CAE tabanlı tasarım süreçleri, sonlu elemanlar analizi (FEA), talaşlı imalat teknikleri, yüzey modifikasyonları ve kapsamlı mekanik testler ile doğrulanacak. Tasarımlar, humerus ve bilek kemikleri ile uyumlu olacak şekilde anatomik veriler doğrultusunda optimize edilecek.

Projenin sonunda, uluslararası standartlarda, maliyet açısından rekabetçi ve ithal ürünlere alternatif oluşturabilecek yenilikçi bir yerli protez ürün ailesi geliştirilmesi hedefleniyor.

Ziyaret ve Tebrik

Bu önemli başarı vesilesiyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ve Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, proje yürütücüsü Prof. Dr. Ayhan Çelik'i ziyaret ederek Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun tebriklerini ilettiler.

