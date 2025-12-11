DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,95 -0,26%
ALTIN
5.775,72 0,33%
BITCOIN
3.842.849,53 2,39%

Kayseri'de FETÖ Üyesi İhraç Polis Memuru Yakalandı

Kayseri'de İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, 'FETÖ/PDY' suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan 'bylock' kullanıcısı ihraç polis M.G.'yi yakaladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:59
Kayseri'de FETÖ Üyesi İhraç Polis Memuru Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi İhraç Polis Memuru Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

Operasyon ve yakalama

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla; hakkında kesinleşmiş cezası bulunan ve 'bylock' kullanıcısı M.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., cezaevine teslim edildi.

Emniyet'ten açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' denildi.

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA; 'FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE...

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA; 'FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' SUÇUNDAN 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN İHRAÇ POLİS MEMURU YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında
4
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
5
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
6
Eskişehir'de Felç Kalan Motosiklet Sürücüsü, Tedavi Sırasında Dava Şoku
7
Trump'tan 'Altın Kart' Programı: 1 Milyon Dolara Hızlandırılmış ABD Vatandaşlığı

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027