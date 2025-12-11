Kayseri'de FETÖ Üyesi İhraç Polis Memuru Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

Operasyon ve yakalama

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla; hakkında kesinleşmiş cezası bulunan ve 'bylock' kullanıcısı M.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., cezaevine teslim edildi.

Emniyet'ten açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' denildi.

