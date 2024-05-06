6 yaşında evlendirilme davasında yargılama yeniden yapılıyor: Duruşma 10 Haziran’a ertelendi

Hiranur Vakfı kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, daha 6 yaşındayken 29 yaşında olan mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilmesi ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması ile ilgili davada İstinaf Mahkemesi, sanıkların aldığı cezaları az bulmuş ve davanın yeniden görülmesini istemişti. Yeniden yargılama süreci, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün (6 Mayıs) başladı.

Gizlilik kararı nedeniyle dava, izleyicilere ve basına kapalı olarak görüldü. Mahkemenin duruşmayı 10 Haziran’a ertelemiş olduğu belirtildi.

Daha önce görülen davada İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Ekim 2023 tarihinde tutuklu sanık Kadir İstekli için 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel için 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel için ise 16 yıl 8 ay hapis cezası kararı vermişti. İstinaf Mahkemesi ise cezaları yetersiz bulduğu için kararı bozmuş ve cezaların artırılması için davanın yeniden görülmesi gerektiği kararını vermişti.