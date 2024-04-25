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6 yıldan sonra Çorlu tren kazası karar davasında cezalar belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla insanın ise yaralandığı tren kazası faciasının davasında karar açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 12:01
6 yıldan sonra Çorlu tren kazası karar davasında cezalar belli oldu

Tren kazası faciası için Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne kurulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen karar duruşmasında, sanıklara verilen cezalar 6 yılın sonunda belli oldu. Açıklanan karara göre; dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü olan Nihat Aslan’a 15 yıl, dönemin TCDD Müdür Yardımcısı olan Levent Meriçli’ye 9 yıl 2 ay, Bölge Bakım Müdürü olan Mümin Karasu’ya ise 17.5 yıl hapis cezası verildi.

Ayrıca Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, Mühendis Tevfik Baran Önder'e 10 yıl, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay, Mühendis Deniz Parlak'a 9 yıl 2 ay, Mühendis Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan davadaki diğer sanıklardan Levent Kaytan, Burhan Ortancıl, Çetin Yıldırım ve Celalettin Çabuk için beraat kararı verildi.

Hapis cezası alanlar için çeşitli sebeplerden ceza indirimleri de uygulandı.

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