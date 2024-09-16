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60 Yılda Köklenen Dostluk: Malezya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler

Malezya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılı Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:11
60 Yılda Köklenen Dostluk: Malezya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler

Malezya ve Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 60. Yılı

Malezya'nın Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal katıldı.

Güler: "İlişkilerimiz Güven ve Saygı Üzerine Kuruludur"

Etkinlik, iki ülkenin milli marşları ile başladı ve Malezya'ya özgü bir dans gösterisi ile devam etti. Konuşmasında, Güler, "Malezya Günü ile Malezya Savunma Kuvvetleri Günü'nü kutluyor ve Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum." dedi. Güler, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının köklü olduğunu vurgulayarak, diplomatik ilişkilerin 1964'te kurulduğunu ifade etti. 2014 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen ilişkilerin, 2022 yılında kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıktığını belirtti.

Sazali: "Birlikte Başarılıyız"

Büyükelçi Sazali, etkinlikte "Malezya Günü" ve "67. Malezya Ulusal Günü"nü kutlamak üzere toplandıklarını belirterek, Türkiye-Malezya ilişkilerinin 60. yıldönümünün özel bir dönem olduğunu dile getirdi. Malezya'nın Türkiye ile olan ilişkilerinin tarih, kültür ve ortak inançlara dayandığını belirten Sazali, Türkçe olarak, "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." ifadesini kullandı. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, eğitim, savunma ve turizm alanındaki işbirliğine dikkat çekerek, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'den 17 bin 275 kişinin Malezya'yı ziyaret ettiğini açıkladı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda), Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal (solda), yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler(fotoğrafta) konuşma yaptı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler(fotoğrafta) konuşma yaptı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla...

Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler(fotoğrafta) konuşma yaptı.

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