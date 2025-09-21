61 Şehit Yakını Umre Ziyaretini Tamamlayıp Yurda Döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle 21 ilden 61 şehit yakınının umre ziyaretlerini tamamlayıp yurda döndüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilden daha önce umre ziyareti yapmamış 61 şehit yakınının kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlayıp yurda döndüğünü bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretlerin İçişleri Bakanlığı himayesinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Paylaşımında şunları kaydetti:

"Dualarla uğurladığımız aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri, umre ziyaretlerini tamamlayarak yurdumuza döndü. Mekke'de Kabe'nin huzurunda, Medine'de sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın manevi ikliminde ellerini semaya kaldırıp dualar ettiler. Onların gönüllerinden yükselen bu dualar, aziz milletimizin en kıymetli hazinesidir. Rabb'im, dualarını kabul, ibadetlerini makbul eylesin."

Yerlikaya paylaşımında, şehit yakınlarının umre ziyaretlerinden görüntülerin olduğu videoya da yer verdi.

Videoda duygularını aktaran bir şehit eşi, "Umre bana çok iyi geldi, içimde bir huzur oluştu. Çok teşekkür ediyorum." dedi. Başka bir şehit eşi, "Sayın Cumhurbaşkanım, böyle bir imkan bize verdin, gönderdin. Çok teşekkür ederim. Allah bu bayrağı indirmesin." ifadelerini kullandı. Bir şehit yakını ise, "Bu benim eşimin hayaliydi. Bu hayal gerçek oldu, çok teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.

