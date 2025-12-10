DOLAR
Şırnak'ta Yeni Adliye Binası Saha İncelemesi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, yeni adliye binası inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:48
Şırnak'ta Yeni Adliye Binası Saha İncelemesi

Şırnak'ta Yeni Adliye Binası Saha İncelemesi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin ile Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, yapımına başlanan yeni Şırnak Adliye binası inşaat alanını ziyaret ederek sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme ve bilgilendirme

Ziyaret sırasında yüklenici firma temsilcileri ve teknik personel, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi sundu. Sunumda temel hazırlıkları, kazı çalışmaları ve alan düzenlemesi ile ilgili aşamalar aktarıldı. Yetkililer, inşaatın ilk aşamasının planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirtti.

Hedefler ve takip

Başsavcı Hayrullah Şahin, tamamlandığında yeni adliye binasının modern, fonksiyonel ve vatandaş odaklı yargı hizmetleri sunulmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. İnşa sürecinin sağlıklı ilerlemesi için gerekli değerlendirmelerin yapıldığı ve ilgili birimlere talimat verildiği kaydedildi. Şırnak’ın artan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan yeni adliye binasının, şehir için güçlü bir yargı altyapısı oluşturması hedefleniyor. Çalışmaların düzenli olarak yakından takip edileceği bildirildi.

