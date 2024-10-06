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7. Kuala Lumpur Forumu'nda Aksa Tufanı'na Dair Tartışmalar

Kuala Lumpur Forumu'nda 'Aksa Tufanı sonrası Filistin ve uluslararası sistem' ele alındı. Uzmanlar, İsrail'in durumu ve dünya üzerindeki etkileri hakkında yorumlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:13
7. Kuala Lumpur Forumu'nda Aksa Tufanı'na Dair Tartışmalar

7. Kuala Lumpur Forumu: Aksa Tufanı ve Filistin Meselesi

İstanbul'da gerçekleştirilen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" temalı 7. Kuala Lumpur Forumu'nda, "Aksa Tufanı sonrası Filistin ve uluslararası sistem" başlıklı önemli bir oturum düzenlendi.

François Burgat: Avrupa Tarihsel Hafıza Kaybında

Oturumda, Fransız siyaset bilimci François Burgat, 7 Ekim tarihinden sonra Avrupa'nın "tarihsel hafıza kaybına" uğradığını belirtti. Burgat, Filistin yönetiminin bu süreçte hedef alındığını ve hayatını kaybedenlerin bile hangi tarafta olduğuna göre yargılandığını ifade etti. Bu durumun İsrail propagandasına uyum sağlama çabası olduğunu vurguladı.

Lawrence Wilkerson: ABD'nin Dış Politikası Eleştirildi

Oturuma çevrimiçi katılan eski ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Albay Lawrence Wilkerson, ABD dış politikasının eleştirisini yaptı. Joe Biden'ın Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki uygulamalarını "absürt ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

BRICS Zirvesi ve Stratejik Ortaklık

Brezilyalı gazeteci Pepe Escobar, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS zirvesinin önemine dikkat çekerek, bu ülkeler arasındaki stratejik işbirliğinin küresel dinamikler üzerindeki etkilerini vurguladı.

Dünya, İsrail'i Sorguluyor

ABD'li askeri uzman Scott Ritter, Aksa Tufanı operasyonunun dünya üzerindeki etkilerine değindi. Ritter, bu operasyonun, ABD'nin dünya çapındaki liderliğinin sorgulanmasına yol açtığını ve uluslararası düzeni derinden sarstığını ifade etti. Dünya genelindeki tepkilere işaret eden Ritter, "Dünya, İsrail'i apartheid ve soykırımcı bir devlet olarak görüyor."

Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara: Askeri Güç Yenilmez Değil

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, İsrail'in artan cüretkarlığını değerlendirerek, dünya genelindeki boykot hareketlerinin İsrail'in emekçi politikalarını daha fazla görünür kıldığını belirtti. Büyükkara, Aksa Tufanı operasyonunun, "İsrail'in askeri gücünün yenilmez olmadığını tüm dünyaya gösterdiğini" söyledi.

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