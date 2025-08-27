7 Parti TBMM'yi 29 Ağustos'ta Gazze İçin Olağanüstü Toplanmaya Çağırdı

CHP öncülüğündeki 7 parti, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma saat 14.00'te Gazze'deki katliamı durdurmak ve insani yardımı görüşmesi için olağanüstü toplantı talep etti.