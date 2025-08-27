DOLAR
7 Parti TBMM'yi 29 Ağustos'ta Gazze İçin Olağanüstü Toplanmaya Çağırdı

CHP öncülüğündeki 7 parti, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma saat 14.00'te Gazze'deki katliamı durdurmak ve insani yardımı görüşmesi için olağanüstü toplantı talep etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:13
7 Parti TBMM'yi 29 Ağustos'ta Gazze İçin Olağanüstü Toplanmaya Çağırdı

CHP Grubu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan dilekçe

Meclis'teki CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Dilekçede, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.

Talepte, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardımın ulaştırılabilmesi için yapılması gerekenlerin görüşülmesi gerektiği vurgulandı.

CHP TBMM Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu dilekçe Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

