7 Parti TBMM'yi 29 Ağustos'ta Gazze İçin Olağanüstü Toplanmaya Çağırdı
CHP Grubu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan dilekçe
Meclis'teki CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Dilekçede, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.
Talepte, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardımın ulaştırılabilmesi için yapılması gerekenlerin görüşülmesi gerektiği vurgulandı.
CHP TBMM Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu dilekçe Meclis Başkanlığı'na sunuldu.