71 Antik Bizans Sikkesi Malko Tarnovo Gümrük Kapısı’nda Ele Geçirildi

Kırklareli Dereköy çıkışlı araçta yapılan aramada tarihi eserler bulundu

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan bir otomobilde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 71 adet antik sikke, Bulgaristan tarafındaki Malko Tarnovo Gümrük Kapısı’nda ele geçirildi.

Malko Tarnovo’daki gümrük görevlileri, Türkiye’den gelen Türk plakalı otomobili detaylı şekilde aradı. Denetim sırasında sikkelerin, vites kolunun altına gizlenmiş bir erkek çorabı içinde ve arka koltuğun altındaki bir çantada bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, ele geçirilen sikkelerin toplam ağırlığının 1 kilogramı aştığı ve üzerinde çeşitli figürlerin yer aldığı bildirildi. Olayda gözaltına alınan Türk vatandaşı sürücü, sikkeleri ticari amaçla taşıdığını itiraf etti.

Bulunan tarihi eser niteliğindeki sikkelere el konulurken, otomobil sürücüsü hakkında Gümrük Kanunu uyarınca idari cezai işlem başlatıldı.

KIRKLARELİ DEREKÖY SINIR KAPISI'NDAN ÇIKIŞ YAPAN BİR OTOMOBİLDE, BİZANS DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 71 ADET ANTİK SİKKE BULGARİSTAN'IN MALKO TARNOVO GÜMRÜK KAPISI'NDA ELE GEÇİRİLDİ.