71 Antik Bizans Sikkesi Malko Tarnovo Gümrük Kapısı’nda Ele Geçirildi

Dereköy’den Bulgaristan’a geçen araçta, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 71 antik sikke Malko Tarnovo Gümrük Kapısı’nda bulundu; sürücü idari işlemle karşılaştı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:19
Kırklareli Dereköy çıkışlı araçta yapılan aramada tarihi eserler bulundu

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan bir otomobilde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 71 adet antik sikke, Bulgaristan tarafındaki Malko Tarnovo Gümrük Kapısı’nda ele geçirildi.

Malko Tarnovo’daki gümrük görevlileri, Türkiye’den gelen Türk plakalı otomobili detaylı şekilde aradı. Denetim sırasında sikkelerin, vites kolunun altına gizlenmiş bir erkek çorabı içinde ve arka koltuğun altındaki bir çantada bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, ele geçirilen sikkelerin toplam ağırlığının 1 kilogramı aştığı ve üzerinde çeşitli figürlerin yer aldığı bildirildi. Olayda gözaltına alınan Türk vatandaşı sürücü, sikkeleri ticari amaçla taşıdığını itiraf etti.

Bulunan tarihi eser niteliğindeki sikkelere el konulurken, otomobil sürücüsü hakkında Gümrük Kanunu uyarınca idari cezai işlem başlatıldı.

