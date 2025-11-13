73 Yaşındaki Dağcı Hatun Okurkan Gençlere İlham Veriyor

73 yaşındaki dağcı Hatun Okurkan gençlere taş çıkarıyor

Sivaslı sporcu Aladağlar'da zirve tırmanışı gerçekleştirdi

73 yaşındaki Sivaslı dağcı Hatun Okurkan, azmiyle gençlere ilham kaynağı oluyor. "Yaşıtlarım evde dizi izliyor, ben dağlarda geziyorum" sözleriyle dikkat çeken Okurkan, bu kez Sivas’tan zirve tırmanışı için Niğde Aladağlar’a geldi.

Sivas Sultanşehir Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün lisanslı sporcusu olan Okurkan, ilerleyen yaşına rağmen faaliyetlerdeki performansıyla kulüp arkadaşlarının ve çevresindekilerin takdirini topluyor. Dağcılığa 3 yıl önce başladığını belirten Okurkan, dağların kendisine yeniden sağlık ve yaşam enerjisi kazandırdığını söyledi.

Okurkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim yaşıtlarım dizinin başından kalkmıyor ama ben dağlarda geziyorum. Kalbimden biraz rahatsızdım, ritim bozukluğum vardı ama dağlar bana iyi geldi. Zirveye ulaştım, şimdi de ne ilacım var ne derdim. Dağlar bana sağlığımı geri verdi. Gençler de çıksınlar, o dağ havasını alsınlar. Bir kez görsünler bir daha bırakamazlar. Çok tembel olduk, gençler, yaşıtlarım sürekli ekran başında. Ben herkesin doğaya çıkmasını, yürüyüş yapmasını isterim. Gidebildiğim yere kadar da dağlarda olacağım".

Okurkan, bugüne kadar Sivas, Erzincan ve Elazığ gibi illerde pek çok zirve faaliyetine katıldığını, Aladağlar’a ise ilk kez çıktığını belirterek gençlere ve yaşıtlarına doğaya çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Kulüp üyesi Fatma Donbay ise Hatun Okurkan’ın azmine hayran olduklarını söyledi: "İlk yürüyüşe çıktığımız gün bakıyoruz, biz daha tepeye varmadan Hatun teyze bizden önce zirveden el sallıyor. Müthiş bir enerjiye sahip. Kulübümüzün motivasyon kaynağı oldu. Sağlık raporunu alarak lisanslı sporcumuz oldu. Gençlerde Hatun teyzedeki azim yok. Herkese örnek bir insan."

3 YIL ÖNCE BAŞLADIĞI DAĞCILIĞI 72 YAŞINDA TUTKUYLA SÜRDÜREN SİVASLI HATUN OKURKAN, AZMİYLE GENÇLERE İLHAM KAYNAĞI OLUYOR.