DOLAR
42,59 0%
EURO
50,11 0,01%
ALTIN
5.851,75 0%
BITCOIN
3.957.662,77 -1,5%

Adıyaman Besni'de çifte cinayet: Eşi ve bacanağı öldürüldü, şüpheli kaçtı

Adıyaman Besni'de A.S., eşi Selvi S. (35) ve bacanağı Muharrem Arslan (50)'ı tabancayla öldürdü; şüpheli kaçtı, polis soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 00:25
Adıyaman Besni'de çifte cinayet: Eşi ve bacanağı öldürüldü, şüpheli kaçtı

Adıyaman Besni'de çifte cinayet: eşi ve bacanağı öldürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesi Aşağısarhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.S. adlı şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinde bulunan 4 çocuk annesi eşi Selvi S. (35) ile bacanağı Muharrem Arslan (50)'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından A.S. kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Selvi S. ve Muharrem Arslan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Cenazeler yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve arama çalışması

Polis ekipleri hem olay yerinde delil toplama çalışmaları yürütüyor hem de kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

YAPILAN İNCELEMELERİN ARDINDAN CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı — Kaza kamerada
2
Amasya Gümüşhacıköy'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
3
Elazığ'da Kontrolü Kaybeden Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 şüpheli gözaltında
6
Erhürman: Kıbrıs Sorunu İçin 'Dört Maddelik Metodoloji' Şartı
7
Karabük Yenice'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?