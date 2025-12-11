Adıyaman Besni'de çifte cinayet: Eşi ve bacanağı öldürüldü, şüpheli kaçtı

Adıyaman Besni'de çifte cinayet: eşi ve bacanağı öldürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesi Aşağısarhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.S. adlı şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinde bulunan 4 çocuk annesi eşi Selvi S. (35) ile bacanağı Muharrem Arslan (50)'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından A.S. kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Selvi S. ve Muharrem Arslan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Cenazeler yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve arama çalışması

Polis ekipleri hem olay yerinde delil toplama çalışmaları yürütüyor hem de kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

