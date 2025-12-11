DOLAR
İmperial Hastanesi Yıl Sonu Yemeğinde Buluştu

Özel İmperial Hastanesi'nin geleneksel yılsonu yemeğinde doktorlar, ortaklar ve personel bir araya geldi; yönetim başarı ve özveri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:53
Özel İmperial Hastanesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yılsonu yemeğinde doktorlar, hastane ortakları ve personel bir araya geldi. Katılımcılar yoğun iş temposunun yorgunluğunu atıp birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Katılımcılar

Hastane yönetimi tarafından organize edilen moral motivasyon gecesine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Op. Dr. Ekrem Sağlam, Mehmet Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Tahsin Yayla, Başhekim Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, Genel Müdür Cihan Başoğlu, hekimler, hastane ortakları ve hastane personelleri katıldı.

Başkan Koç'un Konuşması

Gecede bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Özel İmperial Hastanesi olarak hizmete girdiğimiz 2007 yılından bugüne kadar hedeflerimiz doğrultusunda büyüyerek bölgemiz insanlarına olduğu gibi yurt içi yurt dışına en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar hedeflediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz her başarıda sizlerin payı var. Ekip çalışmasına olan inancımız, sizlerin de bu inancı yanıltmadan yanımızda yer almanız bizi bu günlere getirdi. Tüm yönetim kadrosuna, hekimlerimize ve tüm çalışanlarımıza, yönetim kurulu adına özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum"

Eğlence ve Sunum

Daha sonra Hastane Genel Müdürü Cihan Başoğlu'nun sunumunun ardından, hekimler ve hastane çalışanları canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenme imkânı buldu.

