Samsun'da Basketbol Maçında Oyuncunun Hakeme Saldırısı

Samsun'da Maçta Gerginlik: Oyuncu Hakeme Saldırdı

Olayın Detayları

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda oynanan Yetişkinler Basketbol Müsabakası sırasında gerilim yükseldi. Karşılaşma, 1919 Basketbol Kulübü ile Atakum Basketbol Kulübü arasında gerçekleştirildi.

Baş hakem Ahmet Barış Yazıcı'nın teknik faul kararı sonrası, iddiaya göre 52 yaşındaki oyuncu ve Beden Eğitimi öğretmeni A.T. önce hakaret etti, ardından hakeme doğru yürüyerek fiziksel saldırıda bulundu. Yazıcı'nın aktardığına göre saldırıda yumruk atıldı, boğazı sıkıldı, kafa atıldı ve hakem saha kenarına doğru sürüklendi.

Olay anında diğer oyuncular ve maçın yardımcı hakemleri araya girerek kavgayı güçlükle ayırdı. Olayın bir kısmı müsabaka sırasında kayda alındı ve görüntüler kameralara yansıdı.

İşlem ve Soruşturma

İhbar üzerine salona gelen Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Baş hakem Yazıcı darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Savcılık, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun kapsamında olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer ve spor çevreleri gelişmeleri takip ediyor.

