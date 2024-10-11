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78 Yaşındaki Kadından Kumru Yavrusuna Annelik Desteği

Amasya'da yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadın, terkedilen kumru yavrusuna sahip çıkarak ona annelik yaptı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:41
78 Yaşındaki Kadından Kumru Yavrusuna Annelik Desteği

Amasya'da Kumru Yavrusuna İlgi Dolu Bir Destek

Amasya'nın Suluova ilçesinde, annesi tarafından terk edilen bir kumru yavrusuna, 78 yaşındaki Zahide Yivli sahip çıktı.

Yuvayı Koruma Çabası

Maarif Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yivli, evinin balkonundaki bir mandal sepetinde kumrunun yuva yaptığını fark etti. Yuvanın zarar görmemesi için sepeti yerinden kaldırmayan Yivli, 5 gün önce yumurtadan yavrunun çıktığını keşfetti.

Yavruya Annelik Yaptı

Annesinin ortadan kaybolması üzerine iki gün boyunca yavruya bakan Yivli, ardından kumruyu Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Yivli, kumruyu rahatsız etmemek adına balkona çıkmamaya özen gösterdiğini ifade etti.

Yivli, "İki gün önce baktım, annesi yok. Yemek getirmeye gitti, getirecek bir şeyler sandım. Akşam oldu, hava karardı, huzursuz oldum. Üzerini örttüm ve ilgilenmeye devam ettim," dedi.

Kumruya Verilen İsim

Kumruya "Yeşil" ismini veren Yivli, yeğeni aracılığıyla yetkililere ulaşarak kumrunun bakımı için başvuruda bulundu. Yetkililerin gelerek yavru kuşu aldığını belirten Yivli, "Onların daha iyi bakacağından eminim. Ben bu kadar bakabildim," dedi.

Gelecek İçin Umut Var

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, kumrunun bir süre kendilerine bakıldıktan sonra doğal yaşamına geri döneceğini bildirdi.

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