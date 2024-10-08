8 Ekim 2024 Gündemi: Önemli Olaylar ve Programlar

GÜNDEM / 8 Ekim 2024

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı

Önemli Etkinlikler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak. Ayrıca Kurtulmuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik Yıl Açılışı ve Rektörlerle Buluşma programlarına iştirak edecek. (Ankara/12.43/14.00/TBMM/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme

1- TBMM'de gerçekleştirilecek genel kurulda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacak.

2- CHP, MHP ve DEVA Partisi grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/15.00/13.30/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu" programına katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylüle ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihracıyla 10 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya Diplomasisi

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları 4. Toplantısı'na katılacak. (Şuşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Gelişmeler

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'nde konuşacak. (Ankara/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu üç mücadele ile başlayacak. (Fotoğraflı)

2- Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara Crown Plaza Otel'de gerçekleştirilecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. (İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak. (Lyon/19.45)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü hafta B Grubu maçında Türk Telekom, Slovenya'nın Cedevita Olimpija ekibini misafir edecek. A Grubu'nda ise Beşiktaş Fibabanka, İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla iç saha maçını Sırbistan'da oynayacak. (Ankara/19.30/Belgrad/21.00) (Fotoğraflı)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, Çekya'nın ERA Nymburg takımını ağırlayacak (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın AO Thiras takımını konuk edecek. (İstanbul/20.00)

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