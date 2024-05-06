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9 ilde DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-35" operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin 9 ilinde gerçekleştirilen "Bozdoğan-35" operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne yönelik 30 şüpheli yakalandı. Mersin merkezli düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Yayın Tarihi: 06.05.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 20:17
9 ilde DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-35" operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin 9 ilinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-35" operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Diyarbakır, Osmaniye ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonda 15 kişinin yakalandığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hatay ve Kütahya İl Emniyet Müdürlükleri, TEM Şube Müdürlüklerince de operasyon düzenlendiğini aktaran Bakan Soylu, Hatay'da 14 şüphelinin, Kütahya'da ise bir kişinin yakalandığını ifade etti.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyale el konulduğunu belirten Bakan Soylu, operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.

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