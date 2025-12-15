DOLAR
42,69 0,01%
EURO
50,24 -0,17%
ALTIN
5.940,31 -0,72%
BITCOIN
3.714.412,37 1,88%

9. Uluslararası 'Eğitim' Kısa Film Yarışması Başvuru Süresi 12 Ocak 2026'da Bitiyor

Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 9. Uluslararası 'Eğitim' temalı kısa film yarışmasına başvurular 12 Ocak 2026'ya kadar iki adresten kabul ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:14
9. Uluslararası 'Eğitim' Kısa Film Yarışması Başvuru Süresi 12 Ocak 2026'da Bitiyor

9. Uluslararası 'Eğitim' Kısa Film Yarışması Başvuruları 12 Ocak 2026'da Sona Eriyor

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen 9. Uluslararası 'Eğitim' temalı kısa film yarışmasına başvurular 12 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Yarışma, eğitimin birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisini sinema diliyle aktarmayı amaçlıyor.

Başvuru ve Katılım

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını www.ebskisafilm.org ve www.ebsshortfilm.org adresleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Yarışmaya 18 yaşını tamamlamış amatör ve profesyonel katılımcılar, süresi 15 dakikayı aşmayan, eğitim temalı kurmaca kısa filmler ile başvuruda bulunabilir.

Jüri

Bu yılın seçici kurulunda alanında deneyimli isimler yer alıyor. Jüride yönetmen ve senarist İsmail Güneş, gazeteci-eleştirmen Bedir Acar, sinema yazarı Enver Gülşen, yönetmen Mutlu Kurnalı, yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz ile Anadolu Ajansı Sinema Atölyesi'nden Barışkan Ünal bulunuyor.

Değerlendirme Süreci ve Ödüller

Yarışmanın değerlendirmesi iki aşamada gerçekleştirilecek. Ön jüri, şartnameye uygunluk ve teknik ile sanatsal yeterlilik kriterleri doğrultusunda en fazla 20 eseri belirleyecek. Ana jüri ise dereceye giren ve özel ödül alacak eserleri seçecek.

Birinci olan esere 80 bin lira, ikinciye 60 bin lira, üçüncüye 40 bin lira ödül verilecek. Ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü kapsamında 30 bin lira, Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü kapsamında ise 20 bin lira ödül takdim edilecek. Bu yıl Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü, ilk kez Eğitim-Bir-Sen üyesi izleyicilerin oylarıyla sahibini bulacak.

Detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına ilgili internet sitelerinden ulaşılabilir.

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (EĞİTİM-BİR-SEN) TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİM TEMALI 9. ULUSLARARASI...

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (EĞİTİM-BİR-SEN) TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİM TEMALI 9. ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI’NA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Kağıthane'de Kuaföre Baltalı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı
3
Samsun'daki Boğulma Olayında İki Genç Toprağa Verildi
4
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'da NATO Toplantısına Katılmak Üzere Geldi
5
Antalya'da Coğrafi İşaretler Zirvesi Düzenlendi: Kültürel Mirası Koruma Vurgusu
6
Elazığ'da Yaralı Kaya Kartalı Jandarma Tarafından Kurtarıldı
7
Fatih Erbakan, Bingöl'de Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi