9. Uluslararası 'Eğitim' Kısa Film Yarışması Başvuru Süresi 12 Ocak 2026'da Bitiyor

9. Uluslararası 'Eğitim' Kısa Film Yarışması Başvuruları 12 Ocak 2026'da Sona Eriyor

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen 9. Uluslararası 'Eğitim' temalı kısa film yarışmasına başvurular 12 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Yarışma, eğitimin birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisini sinema diliyle aktarmayı amaçlıyor.

Başvuru ve Katılım

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını www.ebskisafilm.org ve www.ebsshortfilm.org adresleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Yarışmaya 18 yaşını tamamlamış amatör ve profesyonel katılımcılar, süresi 15 dakikayı aşmayan, eğitim temalı kurmaca kısa filmler ile başvuruda bulunabilir.

Jüri

Bu yılın seçici kurulunda alanında deneyimli isimler yer alıyor. Jüride yönetmen ve senarist İsmail Güneş, gazeteci-eleştirmen Bedir Acar, sinema yazarı Enver Gülşen, yönetmen Mutlu Kurnalı, yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz ile Anadolu Ajansı Sinema Atölyesi'nden Barışkan Ünal bulunuyor.

Değerlendirme Süreci ve Ödüller

Yarışmanın değerlendirmesi iki aşamada gerçekleştirilecek. Ön jüri, şartnameye uygunluk ve teknik ile sanatsal yeterlilik kriterleri doğrultusunda en fazla 20 eseri belirleyecek. Ana jüri ise dereceye giren ve özel ödül alacak eserleri seçecek.

Birinci olan esere 80 bin lira, ikinciye 60 bin lira, üçüncüye 40 bin lira ödül verilecek. Ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü kapsamında 30 bin lira, Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü kapsamında ise 20 bin lira ödül takdim edilecek. Bu yıl Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü, ilk kez Eğitim-Bir-Sen üyesi izleyicilerin oylarıyla sahibini bulacak.

Detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına ilgili internet sitelerinden ulaşılabilir.

