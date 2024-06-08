Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,3 0,25%
EURO
34,87 -0,87%
ALTIN
2.371,78 -3,17%

9. Yargı paketi için hazırlıklar tamamlandı! Paket TBMM’de

Beklenen 9. Yargı Paketi için hazırlıklar tamamlandı. 9. Yargı Paketi, TBMM’ye geleceği bilgisi paylaşılırken, Yargı Paketi TCK’da yeni bir suç ihdas edilmesi ve beraberinde cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 12:32
9. Yargı paketi için hazırlıklar tamamlandı! Paket TBMM’de

AK Parti Grup Başkanı olan Abdullah Güler,  9. Yargı Paketi ve beraberinde yargı alanında farklı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmalarının tamamladığını aktardı. Önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmekte olan teklif kapsamında, cezasızlık algısının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yeni düzenlemeler bulunuyor. Sunulan teklifle hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavında çıkacak olan konuların ve soruların sayısının artırılması da bekleniyor. Bu kapsamda her 2 sınavda milletlerarası özel hukuktan, sosyal güvenlik hukukuna, milletlerarası hukuktan ve genel kamu hukukuna kadar pek çok konuda soru yer alacak. Adaylara yöneltilecek olan soruların sayısının ise 100'den 120’ye çıkarılması planlanıyor.

Hükümlülerin eğitim hakkı genişletiliyor

Hükümlülerin ise hem örgün ve hem de yaygın öğretim hakkı kapsamı da genişletiliyor. Kapalı cezaevlerinde bulunan iyi halli hükümlüler, cezaevinde açılacak olan örgün öğretim programlarına, kurumun disiplinini ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde katılabilecekler.

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları hem çevrim içi hem de yüz yüze yapılabilecek. Merkezi sınavlara ve açık öğretim sınavlarına, belirlenen ceza infaz kurumlarında katılmaları sağlanacak. Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimler ile ilgili olan kurallar, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün de görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenecek.

9. Yargı paketi için hazırlıklar tamamlandı! Paket TBMM’de

Casusluk düzenlemesi yapılacak

TBMM'ye sunulacak teklifle, casusluk faaliyetleriyle mücadele amacıyla Türk Ceza Kanunu'na yeni bir suç tanımı eklenecek. TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne, "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlıklı yeni bir madde eklenecek. Bu maddeye göre, yabancı devlet veya organizasyonların stratejik çıkarları doğrultusunda suç işleyenler, 3 ila 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak. Fail, hem bu suçtan hem de işlediği diğer suçlardan ayrı ayrı cezalandırılacak.

Eğer suç savaş sırasında işlenmişse veya devletin savaş hazırlıklarını, etkinliklerini veya askeri hareketlerini tehlikeye atmışsa, ceza 8 ila 12 yıl arasında olacak. Milli güvenlik açısından stratejik önemi olan birimlerde veya projelerde görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde ceza bir kat artırılacak. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılabilmesi, Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.

Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler getirilecek

Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de TBMM'ye sunulacak. Bu teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak ve öğretmenler, atama öncesinde belirli sürelerde bu akademide eğitim alacaklar. Başarılı olanlar ilk görev yerlerine atanacak. Ek olarak, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına karşı cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler de teklifte yer alacak.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası tek işleme 750 TL ödeyecek! Eski yeni tüm müşteriler yararlanabilir

Parasını çeken koşa koşa ona yatırıyor! Altın kahini zengin olmanın formülünü verdi

Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek imzaya en az bu miktar geri ödemesiz verilecek

Toplu ulaşımda bedava kararı! 07.00 15.00 arası bedava olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Asgari ücretli çalışanlara son dakika şoku! Maaşı 17 bin TL olanlar...

Yapı Kredi'de hesabı olan hemen baksın! Tam 6 ay ücretsiz olacak

Tatil ürünleri en ucuz fiyata geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Hyundai gemileri yaktı! O modeline tamı tamına 75 bin TL indirim yaptı!

Parasını çeken koşa koşa ona yatırıyor! Altın kahini zengin olmanın formülünü verdi

Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek imzaya en az bu miktar geri ödemesiz verilecek

Sürücülerin sadece 25 günü kaldı! Hızlı olan dev akaryakıt indiriminden yararlanacak

Toplu ulaşımda bedava kararı! 07.00 15.00 arası bedava olacak

Ziraat Bankası tek işleme 750 TL ödeyecek! Eski yeni tüm müşteriler yararlanabilir

Promosyon rakamı arşa çıktı! Tamı tamına 58 bin TL tek seferde hesaba yatacak

İŞKUR çok sayıda temizlik personeli alımı yapacak! KPSS şartı yok, yüksek maaş avantajıyla

Güneş kremleri, temizlik seti geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu