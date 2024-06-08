9. Yargı paketi için hazırlıklar tamamlandı! Paket TBMM’de

AK Parti Grup Başkanı olan Abdullah Güler, 9. Yargı Paketi ve beraberinde yargı alanında farklı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmalarının tamamladığını aktardı. Önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmekte olan teklif kapsamında, cezasızlık algısının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yeni düzenlemeler bulunuyor. Sunulan teklifle hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavında çıkacak olan konuların ve soruların sayısının artırılması da bekleniyor. Bu kapsamda her 2 sınavda milletlerarası özel hukuktan, sosyal güvenlik hukukuna, milletlerarası hukuktan ve genel kamu hukukuna kadar pek çok konuda soru yer alacak. Adaylara yöneltilecek olan soruların sayısının ise 100'den 120’ye çıkarılması planlanıyor.

Hükümlülerin eğitim hakkı genişletiliyor

Hükümlülerin ise hem örgün ve hem de yaygın öğretim hakkı kapsamı da genişletiliyor. Kapalı cezaevlerinde bulunan iyi halli hükümlüler, cezaevinde açılacak olan örgün öğretim programlarına, kurumun disiplinini ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde katılabilecekler.

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları hem çevrim içi hem de yüz yüze yapılabilecek. Merkezi sınavlara ve açık öğretim sınavlarına, belirlenen ceza infaz kurumlarında katılmaları sağlanacak. Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimler ile ilgili olan kurallar, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün de görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenecek.





Casusluk düzenlemesi yapılacak

TBMM'ye sunulacak teklifle, casusluk faaliyetleriyle mücadele amacıyla Türk Ceza Kanunu'na yeni bir suç tanımı eklenecek. TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne, "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlıklı yeni bir madde eklenecek. Bu maddeye göre, yabancı devlet veya organizasyonların stratejik çıkarları doğrultusunda suç işleyenler, 3 ila 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak. Fail, hem bu suçtan hem de işlediği diğer suçlardan ayrı ayrı cezalandırılacak.

Eğer suç savaş sırasında işlenmişse veya devletin savaş hazırlıklarını, etkinliklerini veya askeri hareketlerini tehlikeye atmışsa, ceza 8 ila 12 yıl arasında olacak. Milli güvenlik açısından stratejik önemi olan birimlerde veya projelerde görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde ceza bir kat artırılacak. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılabilmesi, Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.

Öğretmenlerle ilgili yeni düzenlemeler getirilecek

Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi de TBMM'ye sunulacak. Bu teklifle Milli Eğitim Akademisi kurulacak ve öğretmenler, atama öncesinde belirli sürelerde bu akademide eğitim alacaklar. Başarılı olanlar ilk görev yerlerine atanacak. Ek olarak, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına karşı cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler de teklifte yer alacak.