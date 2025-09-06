AA, Suriye'de Alıkonulan ABD'li Gazeteci Tice'ın Tutulduğu Yeri Görüntüledi

AA, Suriye'de Tice'ın Tutulduğu Yeri Görüntüledi
Anadolu Ajansı (AA), Suriye'de devrik rejim güçlerince alıkonulan ABD'li gazeteci Tice'ın tutulduğu yere ilişkin fotoğraf ve video görüntüleri kaydetti.
Görüntülerin Önemi
Ajansın kayıtları, olayla ilgili görsel belge sunarken, görüntüler Mehmet Burak Karacaoğlu/Ahmet Karaahmet - Anadolu Ajansı fotoğrafçılarının çalışmalarıyla servis edildi.
Yayınlanan görüntüler, haber takibi ve konuyla ilgili değerlendirmeler bakımından önemli bir kaynak oluşturuyor.
Anadolu Ajansı (AA), 2012 yılında Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi güçlerince alıkoyulan ve akıbeti bugüne kadar bilinmeyen Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın, başkent Şam'da tutulduğu yeri görüntüledi.