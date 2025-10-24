Bakan Göktaş: Meliha Keskin Davasını Bizzat Takip Edeceğiz — Kayseri'de Şiddete Sıfır Tolerans

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri'de öldürülen Meliha Keskin davasını bizzat takip edeceklerini, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:59
Olay ve Bakanın Açıklamaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Kayseri'de üç çocuk annesi üniversite öğrencisi Meliha Keskin'in eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin konuştu.

Bakan Göktaş, "Dün şehrimizde meydana gelen elim olayda sürecin çok yakından takipçisi olacağız. Hiç kimse cezasız kalmayacak." dedi ve "Biz de bakanlık olarak pek çok davada olduğu gibi bu davanın da bizzat takipçisi olacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kadına Yönelik Şiddet ve Politikalar

Göktaş, kadına yönelik şiddete karşı uygulanan yaklaşımı sıfır tolerans ilkesiyle özetledi: "Tek vaka bile bizim için fazla." Şiddetin her türlüsüne karşı kararlı mücadele vurgusunu yineleyen Bakan, bunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, "Kadına karşı şiddet, insanlığa yapılan bir şiddettir. İnsan hakları ihlalidir." dedi.

Göktaş ayrıca yasal düzenlemelere dikkat çekerek, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir yasal düzenlememiz var ama bununla zihniyet olarak da mücadele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Sosyal Politikalar ve Evlilik Kredisi

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sosyal politikalarda dönüşüm yaşandığını vurguladı ve Türkiye genelinde 521 bin ailenin evde bakım yardımıyla desteklendiğini aktardı.

2025 yılının Cumhurbaşkanı tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Göktaş, evlenmek isteyen gençlere verilen evlilik kredisinin yaygınlaştırıldığını belirtti: Kayseri'de 2 bin 481, Türkiye genelinde ise 163 bin 529 gencin evlilik kredisine başvurduğunu açıkladı. Gençleri, aileleri ve toplumun tüm kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda Kimler Vardı

Programda AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar da konuşma yaptı.

Sonuç olarak, Bakan Göktaş, Meliha Keskin davasının bizzat takipçisi olacaklarını bir kez daha vurgulayarak, kaynağını koruyan ve yaygın bir farkındalık çalışmasıyla kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

