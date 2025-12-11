Menteşe'de Ev Yangını: 1 Gözaltı, Ev Sahibi Hafif Yaralı

Olay ve müdahale

Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Nergis Sokak’ta bulunan bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yaralı ve gözaltı

Yangında ev sahibi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangını çıkardığı öne sürülen bir kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

