Kocaeli'de Öğretmene 130 Yıl Hapis: Kartepe'de 6 Kız Öğrenciye Cinsel İstismar İddiası

Kocaeli Kartepe'de Sınav Koleji öğretmeni M.A. hakkında 6 kız öğrenciye yönelik cinsel istismar iddiasıyla mahkeme 130 yıl hapis cezası verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:13
Kocaeli'de Öğretmene 130 Yıl Hapis

Kartepe'deki Sınav Koleji'nde görevli öğretmen M.A. (45), 2023-2024 yıllarında 12 yaşından küçük 6 kız öğrenciye yönelik cinsel istismar iddiasıyla yargılandı ve mahkeme tarafından toplam 130 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddialar ve soruşturma

Kartepe ilçesindeki özel kolejde sınıf öğretmenliği yapan M.A. (45) hakkında, 2023-2024 eğitim döneminde 12 yaşından küçük 6 kız öğrenciye yönelik cinsel istismar iddialarıyla soruşturma başlatıldı. İddialara göre M.A., öğrencilere 'Sizi ödüllendireceğim' diyerek sınıftakileri dışarı çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına alarak taciz ettiği ileri sürüldü. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine olay polise taşındı.

Şikayet üzerine 6 ailenin şikayetiyle 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcıya çıkarıldı. 8 Ocak tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame ve dava süreci

Sanık hakkında iddianamede, '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı', 'basit tehdit' ve '12 yaşını tamamlamayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dava sürecinde mağdur çocuklar, sınıf öğretmenlerinin kendilerine müstehcen hareketlerde bulunduğunu ifade etti.

Sanığın savunması

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan tutuklu sanık M.A., hakkındaki suçlamaları reddetti. Savunmasında okulun fiziki yapısının iddia edilen eylemlere elverişli olmadığını belirterek, 'Odalar şeffaftır, kapılar camlıdır ve çocuklar benim her hareketimi görmektedir. Böyle bir eylemin gizlice yapılması mümkün değildir. Yapılmış olsaydı çocuklar bunu açıkça anlatırlardı' dedi.

M.A. ayrıca meslek hayatı boyunca öğrencilerini kucağına almadığını, hiçbirine karşı cinsel içerikli veya uygunsuz davranışta bulunmadığını savundu. '20 yıllık meslek hayatım boyunca sevilen, aranan ve öğrencilerini başarıya ulaştırmış bir öğretmen oldum. Hakkımda daha önce yapılmış hiçbir şikayet bulunmamaktadır. Bu suçlamaların tamamı iftira ve karalama niteliğindedir' diye konuştu. Sağlık ve ailevi durumuna dair açıklamalar yaparak beraatini talep etti.

Mahkeme kararı

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık M.A.'yı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 130 yıl hapis cezasına çarptırdı.

