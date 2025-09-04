DOLAR
AB Konseyi Başkanı Costa'dan Lizbon'daki Tramvay Kazası İçin Başsağlığı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lizbon'daki Gloria tramvayındaki kazayla ilgili başsağlığı diledi; olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 01:00
AB Konseyi Başkanı Costa'dan Lizbon'daki Tramvay Kazası İçin Başsağlığı

AB Konseyi Başkanı Costa'dan Lizbon'daki tramvay kazası için başsağlığı

Taziye mesajı ve kazaya ilişkin ilk açıklamalar

Antonio Costa, ülkesi Portekiz'in başkenti Lizbon'da meydana gelen tramvay kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı. Costa, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptı.

Costa, Paris'e seyahat ettiğini ve kazayı uçaktan indikten sonra öğrendiğini belirterek, hayatı boyunca kendisi için büyük anlam taşıyan Gloria tramvayı'nda meydana gelen kazanın ciddiyetini büyük üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Costa, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diledi ve "Portekiz ve Lizbon'a gönülden başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de kazayı üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Portekizce başsağlığı mesajı paylaştı.

Kaza ve bilanço

Lizbon'un simge yapılarından ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, dün yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı. Olayda 15 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı.

