AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'de açlık 'savaş silahı' olarak kullanılamaz

Antonio Costa, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki açlığın savaş aracı olarak kullanılmasını kınayarak derhal ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 00:24
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa BM 80. Genel Kurul'da Konuştu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki insani durumu "dünyanın vicdanını sarsan" bir felaket olarak nitelendirdi.

"Açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak ahlaka aykırıdır ve kelimelerle ifade edilemez."

Costa, dünyanın kurallara dayalı uluslararası düzen ile şiddet ve kargaşaya dayalı kaotik sistem arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunu belirterek Sudan, Gazze ve Ukrayna'yı bu kaotik sisteme örnek gösterdi.

Gazze: İnsanî Felaket ve Çözüm Çağrısı

Costa, Gazze'de yaşananları şu sözlerle aktardı: "Gazze'de, hayal edilemez bir acı, açlık çeken çocuklar, parçalanmış aileler, dünyanın vicdanını sarsan bir insani felaketle karşı karşıyayız."

Costa, Filistinlilerin de İsrail halkı gibi "güvende ve varlığını sürdürebilen bir devlette" yaşama hakkı olduğunu vurguladı ve çözümün müzakerede olduğunu belirtti:

"Müzakere yoluyla ulaşılan iki devletli çözüm, barışa giden tek yoldur. Her iki halk için güvenlik, her iki halk için haysiyet. Bizim aradığımız çözüm budur."

AB'nin tek başına Gazze'deki insani felaketi durduramayacağını ifade eden Costa, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi ve taleplerini sıraladı: tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, derhal ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların engelsiz ulaştırılması, yasa dışı yerleşimlerin sona erdirilmesi ve iki devletli çözüme yönelik güvenilir bir taahhüdün yenilenmesi.

Ukrayna: BM Şartı ve Güvenlik Uyarısı

Costa, Rusya'nın "BM Şartı'nı ihlal ederek Ukrayna'ya saldırdığını" vurguladı ve bu saldırganlığın yalnızca Ukrayna'yı değil, bu meclisteki her ülkeyi tehdit ettiğini belirtti: "Bu saldırganlık sadece Ukrayna'yı tehdit etmekle kalmıyor, bu meclisteki her ülkeyi tehdit ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kabul edersek, hiçbir ülke güvende olmayacaktır."

AB'nin savaşı sona erdirmek için Rusya'ya baskıyı sürdüreceğini kaydeden Costa, müzakerelerin devamı, ateşkes ve adil ile kalıcı bir barış çağrısında bulundu.

