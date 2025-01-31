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AB'nin Refah Sınır Kapısı'ndaki Sivil Sınır Yardım Misyonu Yeniden Başladı

AB'nin Refah Sınır Kapısı'ndaki sivil yardım misyonu, İsrail-Hamas ateşkesinin ardından yeniden faaliyete geçti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:53
AB'nin Refah Sınır Kapısı'ndaki Sivil Sınır Yardım Misyonu Yeniden Başladı

AB'nin Sivil Sınır Misyonu Faaliyete Geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'ndaki sivil sınır yardım misyonu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması sonrasında yeniden göreve başladı.

Kaja Kallas'tan Açıklama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda Refah'taki AB Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) hakkında bilgiler verdi. Kallas, "AB'nin sivil sınır misyonu, Filistinliler ve İsraillilerin talebi üzerine bugün Refah Sınır Kapısı'nda konuşlanıyor. Bu misyon, Filistinli sınır personelini destekleyecek ve tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar da dahil olmak üzere Gazze'den bireylerin geçişine izin verecek." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın Durumu

Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusu'nun işgali nedeniyle aylardır kapalıydı. Brüksel'de 27 Ocak'ta gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Filistin ve İsrail tarafının daveti ve Mısır'ın onayı ile misyonun yeniden faaliyete geçirilmesine karar verilmişti.

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