AB'nin Ukrayna’ya Yardımları 134 Milyar Avroyu Aştı

AB'nin Ukrayna'ya Sağladığı Destek 134 Milyar Euro'yu Geçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Ukrayna'ya sağlanan destek miktarının 134 milyar avroyu aştığını duyurdu. Kos, bu yıl içinde Ukrayna ile ilk müzakere faslının açılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna İçin Sağlanan Yardım Detayları

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda bir konuşma gerçekleştiren Kos, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşla ilgili AB'nin sağladığı desteği anlattı. Kos, "AB ve üye ülkelerden gelen toplam destek 134 milyar avroyu aştı" dedi.

AB'nin Ukrayna'nın savunma sektöründe en büyük uluslararası bağışçı ve kamu yatırımcısı olduğunu belirten Kos, "1 milyondan fazla mermi sağladık ve bu kışın sonuna kadar 75 bin askeri eğitmiş olacağız. Savaştan kaçan 4,5 milyon kişi AB'de geçici koruma aldı" ifadelerini kullandı.

Üyelik Süreci ve İlk Müzakere

Ukrayna ile üyelik sürecine de değinen Kos, "Ukrayna'nın çabalarına karşılık vermeli ve bu yıl mümkün olan en kısa sürede ilk müzakere kümesini açmalıyız" diyerek aciliyet vurgusu yaptı.

Askeri Yardımda Yeni Bir Dönem

AB, savaş sonrası tarihinde ilk kez silah ve askeri teçhizatın satın alınması ve teslim edilmesini finanse etme kararı aldı. Normal bütçesini bu amaçla kullanma yasağı nedeniyle Avrupa Barış Fonu isimli bütçe dışı bir kaynağı kullanmaya karar verdi.

Trump Döneminde Destek Sorunu

Ukrayna'ya yapılan yardımlar, savaşın 3. yıl dönümüne yaklaşırken daha da kritik bir hal aldı. AB, Ukrayna’nın en büyük ortağı olan ABD'yi, Donald Trump yönetiminin farklı yaklaşımı nedeniyle kaybetmiş durumda. Şimdiye kadar Ukrayna'ya yapılan tüm yardımların yaklaşık yarısını ABD'nin finanse ettiğini belirtmek gerekir.