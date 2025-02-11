DOLAR
36,04 -0,08%
EURO
37,3 -0,51%
ALTIN
3.361,76 -0,06%
BITCOIN
3.471.536,54 1,09%

AB'nin Ukrayna’ya Yardımları 134 Milyar Avroyu Aştı

AB, Ukrayna'ya sağladığı destekle 134 milyar avroyu aştı. İlk müzakere faslının bu yıl açılması gerektiği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:19
AB'nin Ukrayna’ya Yardımları 134 Milyar Avroyu Aştı

AB'nin Ukrayna'ya Sağladığı Destek 134 Milyar Euro'yu Geçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Ukrayna'ya sağlanan destek miktarının 134 milyar avroyu aştığını duyurdu. Kos, bu yıl içinde Ukrayna ile ilk müzakere faslının açılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna İçin Sağlanan Yardım Detayları

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda bir konuşma gerçekleştiren Kos, 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşla ilgili AB'nin sağladığı desteği anlattı. Kos, "AB ve üye ülkelerden gelen toplam destek 134 milyar avroyu aştı" dedi.

AB'nin Ukrayna'nın savunma sektöründe en büyük uluslararası bağışçı ve kamu yatırımcısı olduğunu belirten Kos, "1 milyondan fazla mermi sağladık ve bu kışın sonuna kadar 75 bin askeri eğitmiş olacağız. Savaştan kaçan 4,5 milyon kişi AB'de geçici koruma aldı" ifadelerini kullandı.

Üyelik Süreci ve İlk Müzakere

Ukrayna ile üyelik sürecine de değinen Kos, "Ukrayna'nın çabalarına karşılık vermeli ve bu yıl mümkün olan en kısa sürede ilk müzakere kümesini açmalıyız" diyerek aciliyet vurgusu yaptı.

Askeri Yardımda Yeni Bir Dönem

AB, savaş sonrası tarihinde ilk kez silah ve askeri teçhizatın satın alınması ve teslim edilmesini finanse etme kararı aldı. Normal bütçesini bu amaçla kullanma yasağı nedeniyle Avrupa Barış Fonu isimli bütçe dışı bir kaynağı kullanmaya karar verdi.

Trump Döneminde Destek Sorunu

Ukrayna'ya yapılan yardımlar, savaşın 3. yıl dönümüne yaklaşırken daha da kritik bir hal aldı. AB, Ukrayna’nın en büyük ortağı olan ABD'yi, Donald Trump yönetiminin farklı yaklaşımı nedeniyle kaybetmiş durumda. Şimdiye kadar Ukrayna'ya yapılan tüm yardımların yaklaşık yarısını ABD'nin finanse ettiğini belirtmek gerekir.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Partilerden Önemli Açıklamalar
2
İsrail, 9 Sağ Esir Salıverilmeden Ateşkes Müzakerelerini Askıya Aldı
3
Mısır, Süveyş Kanalı Genişletme Projesini Tamamladı
4
Erzincan'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: Asayiş Olaylarında %17 Düşüş
5
Bursa Merkezli Tefecilik Operasyonunda 13 Gözaltı
6
Aktau, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Törenine Hazırlanıyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Ziyareti Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!