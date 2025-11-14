AB Türkiye Delegasyonu Heyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Jurgis Vilcinskas liderliğindeki AB heyeti Serra Bucak tarafından karşılandı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ve AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Heyet; Fransa, Avusturya, Portekiz, Belçika, İrlanda, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç büyükelçilerinden oluşuyor ve Diyarbakır’da çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelmişti.

AB delegasyonu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Serra Bucak tarafından belediyenin protokol kapısında karşılandı. Selamlaşmanın ardından Başkan Bucak, heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara dair görüş alışverişinde bulundu.

