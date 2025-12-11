Karabük’te Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Yortan Beldesi'nde motor yangını sonucu araç kullanılamaz hale geldi

Karabük’ün Yenice ilçesi Yortan Beldesi Gazameller Mahallesi'nde, Rukiye Öztürk'e ait hafif ticari araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Araçta bulunan Rukiye Öztürk ve eşi, araçtan son anda kurtulurken alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

