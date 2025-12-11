DOLAR
Karabük’te Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeki Rukiye Öztürk'e ait hafif ticari araç motor kısmından alev alıp tamamen yandı; jandarma ve itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 23:19
Yortan Beldesi'nde motor yangını sonucu araç kullanılamaz hale geldi

Karabük’ün Yenice ilçesi Yortan Beldesi Gazameller Mahallesi'nde, Rukiye Öztürk'e ait hafif ticari araç seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Araçta bulunan Rukiye Öztürk ve eşi, araçtan son anda kurtulurken alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

