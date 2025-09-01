DOLAR
AB, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturtmayı hedefliyor

AB Komisyonu, Ukrayna'nın müzakere masasına güçlü güvenlik garantileriyle gelmesini sağlamayı hedefliyor; Podesta, bunun için Rusya'nın müzakereye katılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:03
AB Komisyonu sözcüsü Arianna Podesta, Birliğin Ukrayna'nın müzakere masasına güçlü güvenlik garantileriyle oturmasını sağlamak için çalıştığını açıkladı. Podesta, bunun hayata geçebilmesi için Rusya'nın barış için irade göstermesi gerektiğini belirtti.

Podesta'nın basın açıklaması

Günlük basın toplantısında konuşan Podesta, Ukrayna ile Rusya arasında olası bir barış anlaşması sonrası Çin'in güvenlik garantörlerinden biri olmasına dair tartışmalara doğrudan yorum yapmadı. Podesta, AB'nin önceliğinin Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek ve müttefiklerden güvenilir taahhütler sağlamak olduğunu söyledi.

Podesta, "Üzerinde çalıştığımız, Ukrayna'yı müzakere masasına güvenlik garantileri paketiyle oturtmak. Bu paket, Ukrayna'nın Rusya ile pozisyonlarını müzakere ederken kendini güçlü hissetmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Güvenlik garantilerinin unsurları

Podesta, stratejinin temel bileşenleri arasında ABD'nin desteğiyle Gönüllüler Koalisyonu tarafından sağlanacak güvenlik garantileri ve Avrupa'daki savunma unsurları bulunduğunu vurguladı. AB, bu unsurları müttefiklerle tartışıyor ve üzerinde çalışıyor.

Müzakere koşulu: Rusya'nın katılımı

Sözcü, güvenlik garantilerinin uygulanabilmesi için önce bir barış anlaşması olması gerektiğini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in müzakere masasına gelip gelmeyeceği konusunda spekülasyon yapamam" dedi. Podesta, şu ana kadar Moskova'dan müzakere niyetine dair bir girişim görmediklerini söyledi.

Arka plan: Washington zirvesi

18 Ağustostaki Washington zirvesinde ABD, AB, NATO, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna, Ukrayna için NATO Anlaşması'nın 5. maddesine benzer güvenlik garantileri oluşturulması yönünde mutabakata vardı. Taraflar, bu garantilerin içeriğine ilişkin teknik görüşmeleri hızlandırdıklarını duyurdu.

